Libano | reporter ucciso durante offensiva israeliana VIDEO

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Pubblicato il 13 Ottobre, 2023 Unè morto e altri sei sono rimasti feriti da un colpo di artiglieria dell’esercito israeliano nella zona di Alma al-Shaab, nel sud del. Sono rimasti coinvolti fotografi e cameraman dell’emittente araba Al Jaazera e di Reuters. Ancora incerta la presenza anche di giornalisti di Afp. La vittima del bombardamento israeliano nel sud del Paese in risposta agli attacchi di Hezbollah – secondo quanto riferisce Al Manar, la tv degli Hezbollah – è il giornalista della agenzia Reuters Issam Abdallah. BREAKING: Israeli air strikes in south Lebanon have killed one journalist and wounded three others including two Al Jazeera journalists. pic.twitter.com/xtn9R4u7W2 — Al Jazeera English (@AJEnglish) October 13, 2023 Alcune ore fa Abdallah aveva condiviso una foto e delle stories da Alma al-Shaab, ...