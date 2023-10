“Li abbiamo beccati” Si scalda il GF | i due concorrenti di nascosto… “Lei usciva dal bagno così”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Fortunatamente Alfonso Signorini e gli autori del GF 2023 hanno previsto l’ingresso di nuovi, altrimenti Beatrice Luzzi avrebbe dovuto continuare a condurre le dinamiche, nello spiato appartamento di Cinecittà, fino alla fine. La sua storia con Giuseppe Garibaldi continua. La sorpresa degli altri in. Nelle ultime puntate sono stati dedicati blocchi su blocchi alla liaison appena nata al GF 2023 e gli stessinon parlano d’altro. Cesara Buonamici ha invitato alcuni, soprattutto Massimiliano Varrese, a lasciare in pace Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi ma loro continuano a parlare di loro e ora del. GF 2023, la scoperta sui due: “Hanno fatto qualcosa” Gran parte degli inquilini della dimora capitolina continua ad interpretare la visione e le ...

... vanno facendo un mare di danno, quando è successo, glidetto: 'Picciotti… datevi ... I responsabili non furono mai, nonostante Gaspare Como avesse sguinzagliato i suoi uomini più ...

Beccato dalla Polizia locale alla guida senza tutto, maxi multa La Provincia di Cremona e Crema

Bambini al ristorante: i titolari vietano l'ingresso ed è polemica la Repubblica

MotoGP: Fabio Quartararo entra in Q2 nel venerdì di Mandalika: “Sono rimasto un po’ deluso perché la soft è più redditizia per noi e quella che abbiamo non corrisponde alla vera soft” ...La svolta, il 30 maggio scorso, quando la Città Metropolitana di Napoli ha dichiarato coerente il Piano Urbanistico Comunale dell’amministrazione De Leonardis. Ieri l’atto definitivo con l’approvazion ...