L'ex Roma Julio Sergio | 'Marcos Leonardo può arrivare a gennaio | ho parlato con Pinto E su Bento'

Le parole diSergio, ex portiere brasiliano della, sul possibile arrivo di Marcos Leonardo in giallorossoSergio ha parlato dellaa TvPlay. PAROLE - "Marcos Leonardo sa fare gol, è molto capace davanti alla porta. Per arrivare in Italia magari deve imparare tante cose a livello tattico, ma è un ...

Julio Sergio su Marcos Leonardo-Roma: "Ho parlato con Pinto, può arrivare a gennaio" TUTTO mercato WEB

Roma, Julio Sergio: "Marcos Leonardo può arrivare a gennaio" Sportitalia

La Roma è prossima al colpo Marcos Leonardo: a dirlo è Julio Sergio, ex estremo difensore romanista, che afferma sull'accordo trovato col Santos ...Le parole di Julio Sergio, ex portiere brasiliano della Roma, sul possibile arrivo di Marcos Leonardo in giallorosso Julio Sergio ha parlato della Roma a TvPlay. PAROLE – «Marcos Leonardo sa fare gol, ...