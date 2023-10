L' ex Oasis Liam Gallagher dà voce agli annunci dei tram di Manchester

Il noto cantante britpopGallagher , frontman del gruppo musicale degli, darà voce agli annunci dei tram della città di Manchester per tutta la durata del festival " Beyond the music ". Per coloro che scendono ...

Il noto cantante britpop Liam Gallagher, frontman del gruppo musicale degli Oasis, darà voce agli annunci dei tram della città di Manchester per tutta la durata del festival "Beyond the music". Per coloro che scendono ... musica a utilizzare i mezzi pubblici per andare e tornare dai concerti.