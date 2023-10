L’evasione dell’Imu è scesa dell’11 | 6% in cinque anni

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 13 ottobre 2023) In Italiafiscale continua a diminuire e la tendenza interessa tutte le imposte, ma soprattutto l’Iva e l’Imu. A dircelo è il Ministero dell’Economia e delle Finanze che ha presentato gli ultimi dati aggiornati nella sua Relazione su economia non osservata ed evasione, pubblicata in allegato alla Nota di Aggiornamento al Def (NaDef). I numeri ci dicono che tra il 2016 e il 2021 c’è stato un significativo calo della differenza tra il gettito teorico e quello effettivoversata dagli italiani. Il primo è quello che secondo il Ministero dovrebbe entrare nelle casse municipali sulla base delle aliquote applicate dai vari comuni e le agevolazioni e detrazioni esistenti, e storicamente è sempre risultato superiore, anche di molto, al secondo, ovvero le entrate reali. La differenza tra le due grandezze viene chiamato tecnicamente “tax gap” ...