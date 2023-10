L’euforia malata di chi soffre di bipolarismo

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tra Milano e San Francisco ci sono quasi diecimila chilometri, più di tredici ore di volo. Nove ore di differenza di fuso orario, che sono tante. Le ruote toccano il suolo, slacciate le cinture di sicurezza, sbarcate dall’aereo intontiti e vi ritrovate dall’altra parte del pianeta, praticamente in un’altra stagione. Questo è straniante per tutti, ma per chidiè peggio. Un viaggio del genere priva il vostro cervello dei suoi naturali punti di riferimento. È un po’ come togliere la zavorra da una mongolfiera: senza neppure rendervene conto, siete tra le nuvole. Gennaio 2019. Sono atterrato al San Francisco International Airport insieme a Tony, amico dai tempi delle elementari, che poi è diventato il mio coinquilino a Milano. Una scuola di inglese mi aveva invitato per seguire i loro corsi, studiare la lingua e raccontare la mia ...