(Di venerdì 13 ottobre 2023) Giornata importante per il ciclismo italiano, che ha scoperto quest’oggi il percorso dell’edizionedeld’Italia. Almeno per la corsa maschile: ilDonne dovrà invece aspettare. RCS Sport ha difatti annunciato lo slittamento della presentazione della corsa femminile, denominata quest’annod’Italia Women, ma presentando almeno la nuova coppa della vincitrice, il ‘Trofeo Infinito’. Era presente, tra le altre, anche, intervistata da Tina Ruggeri di InBici. L’azzurra non dà peso allo slittamento della presentazione: “Non vedo l’ora di scoprire il percorso, sono super emozionata; appena sapremo il nostro percorso cercherò di capire sealla mia portata e seper ...

Svelato, con due testimoni d'eccezione come Elisa Longo Borghini e, il Trofeo dedicato alla vincitrice del Giro d'Italia Women 2024. Al Teatro Sociale di Trento, nei giorni de Il ...

Letizia Paternoster: “Parigi 2024 grande obiettivo, il Giro sarà utile per le Olimpiadi” OA Sport

Presentato a Trento il 107° Giro d'Italia PerugiaComunica

6 tappe per velocisti, 2 prove contro il tempo per un totale di 68,2 km, 5 tappe di montagna con 4 arrivi in salita e 8 tappe mosse, saranno il menù del 107° Giro d’Italia in programma dal 4 al 26 mag ...Tante voci dal lancio del 107° Giro d’Italia, per la prima volta organizzato a Trento durante il Festival dello Sport. Vincenzo Nibali, da pochi giorni diventato papà per la seconda volta con la nasci ...