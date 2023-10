L’esorcista – Il credente | l’horror che dovrebbe essere il sequel che sconvolse il mondo è una ciofeca

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Scherza coi fanti, ma lascia stare. C’è poco da fare. Riprendere in mano i classici del, titillarli, sfregarli, grattugiarli, cercando che qualcosa di bellissimo cada nel proprio piatto creativo, è impresa vana e inutile.– Ilne è la prova lampante. Non c’è un istante del film diretto con lesa maestà da David Gordon Green che meriti un centesimo di euro. Nonostante dietro alla produzione creativa del film ci sia la Blumhouse (Paranormal activity, Get out) all’occhio dell’incauto spettatore salta un dato: riattualizzare archetipi al cinema è come vestirsi da Dracula il giorno di carnevale e sperare che qualcuno si spaventi. Il costumino meglio crearselo da soli, ago e filo, osare, sbattersi. Una spruzzatina di etica hollywoodiana – la famigliola afroamericana al centro della ...