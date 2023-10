Lesioni aggravate | minacce e estorsione | due persone in matte

L'uomo ora è indagato per stalking, sequestro di persona e. Leggi i commenti I commenti dei lettori Video del giorno Metropolis/422 - "Al buio". Perché in Israele l'escalation è a ...

Lesioni personali aggravate, minacce, estorsioni e danneggiamento: arrestate due persone AvellinoToday

Maltrattamenti e lesioni aggravate, braccialetto elettronico per marito ... Canale 58

Per Monia Marino (di 25 anni), Stella D'Acquisto (di 26 anni) e Francesca Valenza (di 21 anni) è stato chiesto il processo per lesioni.Per un cittadino pachistano di 40 anni, indagato per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, è scattato un provvedimento di allontanamento dalla casa dove abita con la moglie e con ...