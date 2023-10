L’esercito dei negazionisti che minimizza gli orrori di Hamas come ha fatto con Putin

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nel Paese decente che non siamo la notizia non sarebbe stata quella della decapitazione dei bambini, ma quella deldeiimmediatamente mobilitato per attribuirla alle cospirazioni della propaganda sionista. Perché quello era l’intento e quello era il modo: non invitare alla cautela su una notizia da verificare, ma istigare la fogna a tutelare l’immagine dei combattenti per la libertà del popolo oppresso, un’immagine ingiustamente infangata considerando che quei bambini li avevano tutt’al più fucilati o ammazzati a picconate, ma decapitati proprio no signori miei. Era un puro caso che si trattasse poi degli stessi, esattamente gli stessi, per i quali l’ospedale ucraino incenerito era un covo di nazisti, l’asilo raso al suolo era un deposito di armi dei servi della Nato, le gravida sventrata era una modella coperta di vernice usata ...