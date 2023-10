Leonardo Notarbartolo oggi | che fine ha fatto il ladro che ha ispirato Everybody Loves Diamonds

Leggi su cultweb

(Di venerdì 13 ottobre 2023)risiede nella sua casa a Giaveno (Torino) con sua moglie, di cui è innamoratissimo, e i figli. Arrivato a 71 anni, dunque, sembra condurre una vita apparentemente tranquilla. Non lavora più come gioielliere, spiega, perché a causa della sua fama non gli è possibile. Ha provato a vendere pellet, ma non è andata bene e adesso cerca uno sponsor per le t-shirt brandizzate col suo nome. L’uomo è diventato famoso per aver portato a termine il Colpo di Anversa all’Antwerp Diamond Center nel 2003, cheviene raccontato nella serie Prime Video che si intitola. Serie per la quale lui hada consulente. Ma cosa è accaduto da quando è stato arrestato per il Colpo di Anversa? Nel 2009 è stato rilasciato ...