L' energia solare si conquista nello spazio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Un impianto fotovoltaico, che volteggia nell’orbita terrestre, intercetta i raggi della nostra stella là dove non ci sono né notte né nuvole, e la convoglia a terra. Non è fantascienza, ma una panacea su cui le potenze mondiali si contendono l’ennesima supremazia. E stavolta c’è in gioco anche l’Europa. Il Sole è sempre più al centro del nostro universo. Almeno, al centro delle mire delle grandi potenze globali, che negli ultimi anni hanno spostato la sfida per il primato energetico oltre la Terra. Non solo sulla Luna, la cui riè prevista a partire dal 2025. Non solo intorno alloa noi più prossimo, dove si affollano costellazioni di satelliti. Adesso l’idea è catturare direttamente la lucenell’orbita terrestre per poi convogliarla in superficie. Proprio come immaginava lo scrittore di fantascienza Isaac ...