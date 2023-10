L’elettrificazione dei trasporti su strada e la costruzione di un futuro sostenibile tra UE e Cina

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Questi ultimi anni 2020 hanno inaugurato la rivoluzione delle auto elettriche. Con la decarbonizzazione posta come priorità chiave per le principali economie globali, negli ultimi anni c'è stato un maggiore focus sulla progressiva eliminazione dei veicoli a combustibili fossili per passare a modalità di trasporto più. Di conseguenza, le auto elettriche hanno fatto impazzire il mondo nel 2022, con le vendite di veicoli elettrici a emissioni zero che hanno superato i 10 milioni su scala mondiale, registrando un aumento del 55% rispetto al 20211, con la Repubblica Popolare Cinese (RPC) in testa al mercato. Con l'emergere di forti concorrenti cinesi sul mercato globale delle auto elettriche, quali ostacoli possono essere previsti per l'industria automotive? Come manterranno la competitività i tradizionali colossi automobilistici europei nella catena di ...