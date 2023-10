Legge di Bilancio 2024 | nuovo Bonus Benzina? Solo se Isee basso aggiornamento 13 OTTOBRE

L'obiettivo è stringere i tempi il più possibile, puntare a varare laditra fine novembre e inizio dicembre e dare un segnale di affidabilità e credibilità ai mercati. No a posizioni "...

Pensioni, via libera all'aumento in legge di Bilancio: per chi e di quanto Money.it

Iran: “Pronta risposta a Israele se continuerà a bombardare”. Orrore per le foto choc di bambini bruciati e Netanyahu lancia l’ultimatum: “Spianeremo Gaza”.di Marco Bilancioni Rosaria Tassinari, deputata di Forza Italia, che bilancio fa di questo anno in parlamento "Sono prima firmataria di quattro proposte di legge, co-firmataria in altre 17. Ho pres ...