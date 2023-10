Leader di Hezbollah vede ministro Esteri Iran a Beirut

Ildiha discusso con il ministro degli Esteri iraniano, in visita in Libano, "delle posizioni da adottare" di fronte alla guerra tra Israele e Hamas, ha riferito poco fa il partito ...

Hezbollah, che cos'è WIRED Italia

Hezbollah, cosa sapere sul gruppo antisionista libanese che sostiene Hamas contro Israele Sky Tg24

Israel on Friday gave Palestinians 24 hours to leave Gaza City ahead of an expected ground offensive in retaliation against Hamas for the deadliest attack in Israeli history.While Hezbollah officials and legislators have threatened escalation, their leader, Hassan Nasrallah, has remained silent since Hamas' surprise weekend attack. The group in its public statements has ...