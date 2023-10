Le telecamere Rai arrivano a San Lorenzo Maggiore | Iannotti | “Il dirigente va allontanato”

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIl clamore mediatico era solo il minimo per un evento così grave come quello capitato a Sancon la storia del telefono sottratto alscolastico e poi la scoperta che non si trattava di furto ma solo di dimenticanza. In più, da aggiungere, il diniego di una bimba di 7 anni che si è sottratta al controllo sicura di essere dalla parte della ragione. Un fatto che è arrivato in Parlamento e ha fatto il giro dei media. E infatti, puntuale, è arrivato l’intervento del sindacodi fronte alladi Rai News 24 per un breve ma incisivo intervento. “Il fatto è di una gravità assoluta che riguarda tanti bambini della Primaria, non uno in particolare. Bambini che, oltre ad essere stati considerati ladri, adesso passano anche per bugiardi. ...