(Di venerdì 13 ottobre 2023) La ricerca La ricerca è stata realizzata su un campione di 4.000, in Italia, Germania, Francia e Stati Uniti. Essa ha tentato di analizzare la percezione dell'impatto...

La capacità di IEG di aggregare la community professionale ha messo a disposizione oltre 200 eventi con più di 250 speaker ospitati nelle nove Arene: dall'utilizzo dellee del ...

Non profit in crescita ma utilizza poco la tecnologia Il Sole 24 ORE

Le tecnologie digitali Per il 70% delle persone rendono la vita più facile ma anche più stressante TGCOM

Ricerca Ipsos per Maker Faire Rome, la manifestazione promossa e organizzata dalla Camera di Commercio di Roma in programma dal 20 al 22 ottobre ...Cinque sono le macroaree di conoscenza in cui gli utenti si potranno cimentare: digitalizzazione di base (era preistorica), comunicazione e condivisione (era antica), pensiero computazionale e coding ...