Le superstizioni del venerdì 13 | La verità sulle file saltate e sui prezzi ridotti dei biglietti

Leggi su periodicodaily

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Secondo il motore di ricerca viaggi Kayak, in questo giorno si possono fare offerte se non si crede alla sfortuna. All’inizio di quest’anno,13 gennaio, ha rilevato che i voli per l’Europa erano più economici di circa il 39% e quelli per il Regno Unito di circa il 19%. Nonostante sia stato uno dei