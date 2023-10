La gelosia ben presto s'era trasformata in minacce, insulti, poi nelleviolenze: schiaffi, pugni, botte. Maria non era più libera d'uscire, non poteva frequentare amici e amiche, "vogliono ...

Le prime pagine di mercoledì 11 ottobre 2023 Il Post

Sono sempre le notizie che arrivano da Israele e dalla Striscia di Gaza a prendere l’apertura su tutti i giornali di oggi: i titoli principali riguardano l’assedio israeliano di Gaza che continua ...Amici di Tuttonapoli, buongiorno! Inizia un'altra giornata d'informazione azzurra sulle pagine del nostro sito, il più seguito da 20 anni ...