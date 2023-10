I militanti di Hamas era muniti didettagliate di città e basi militari che volevo colpire quando sono entrati in Israele per attaccare. Iscritti in arabo sono stati recuperati dai luoghi dell'attacco e sono ora all'...

Le mappe e i documenti trovati sui corpi dei miliziani di Hamas in Israele Il Post

'Hamas aveva mappe dettagliate di basi e città israeliane' Agenzia ANSA

13 Ott 2023 08:17 “Hamas aveva mappe dettagliate delle città e delle basi israeliane ... militari che volevano colpire quando sono entrati in Israele per attaccare. I documenti scritti in arabo sono ...Un video di mercoledì su uno degli attacchi di Israele a Gaza sembra mostrare l’uso di fosforo bianco, la controversa munizione che può causare gravi danni se usata contro i civili. Lo riporta il Wash ...