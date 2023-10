Le lacrime di un padre israeliano | «Mi hanno detto che la mia Emily | 8 anni | è morta | è stata una benedizione» – Il video

L'inviata della CNN Clarissa Ward ha intervistato Thomas Hand, undistrutto dal dolore per la morte della sua Emily, di soli 8 anni, durante uno degli attacchi di Hamas. Il servizio sta diventando virale sui social. "Hanno semplicemente detto che abbiamo ...

Le lacrime di un padre israeliano: «Mi hanno detto che la mia Emily ... Open

Grande Fratello, Anita Olivieri in lacrime: l'emozionante incontro con il padre Angelo Today.it

«La morte di mio padre mi ha talmente devastata, annientata, lasciata sola in mezzo al mondo che adesso per assurdo non ho più paura di niente. Niente ...Sophie Codegoni torna a parlare della rottura con Alessandro Basciano, padre della piccola Celine Blu. Lo fa nel corso di un'intervista a Casa Chi e scoppia a piangere in diretta streaming.