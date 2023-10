Le funzioni migliori di Android 14

Leggi su navigaweb

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Google ha presentato il nuovo14, pronto ad esordire su tutti i telefoni Pixel (prodotti direttamente dall'azienda di Mountain View), come aggiornamento sui telefoni moderni appena usciti sul mercato e come nuovo sistema operativo di base per gli smartphone che faranno la loro comparsa nei prossimi mesi. Se non sappiamo cosa aspettarci dal nuovo, in questa guida abbiamo riassunto tutte le principali novità di14; queste feature possiamo trovarle su tutti i telefoni che supporteranno questa versione (al netto delle modifiche che vengono applicate dai singoli produttori). LEGGI ANCHE -> Gli Smartphonesono tutti uguali? 1) Schermata di blocco personalizzata La prima novità riguarda la schermata di blocco, che possiamo ora personalizzare secondo le nostre necessità o i nostri ...