Le armi che Washington sta dando a Israele

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nel momento in cui Hamas ha colpito, in territorio israeliano erano presenti militari americani per una esercitazione prevista da mesi e conclusasi da poche ore. I reparti sono quindi stati prelevati dai grandi velivoli da trasporto C-17 e rimpatriati, ma quelli che dovevano essere voli di conclusione delle operazioni sono divenuti una routine. Soltanto poche ore dopo l'attacco di Hamas a, gli Stati Uniti hanno iniziato a spostare navi e aerei da guerra nella regione per essere pronti a fornire a“tutto ciò di cui ha bisogno” per affrontare questa crisi. Oltre a rischierare la portaerei Ford e ad annunciarne l'affiancamento temporaneo con la Eisenhower, decine di aerei da trasporto si stanno dirigendo verso le basi militari statunitensi in Medio Oriente e le forze operative speciali stanno assistendo l’esercito israeliano nella ...