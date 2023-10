Le ‘Amiche in Onda’ spopolano a Reazione a Catena

Leggi su davidemaggio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Amiche in Onda -sono nate tre nuove ‘beniamine’: le Amiche in Onda. In carica dallo scorso 29 settembre, il team di campionesse è composto da Donatella Farina, Mariluna Deleonardis e Valeria Rizzo, tutte provenienti dal Salento (anche se la prima è ‘pugliese d’adozione’, visto che è originaria della Basilicata). Un’intesa, quella del trio, davvero vincente: nelle quattordici puntate che hanno giocato finora hanno vinto per ben otto volte. Donatella, residente a Matera, è una ricercatrice sanitaria e biologa presso l’Istituto di Geoprofilattica della regione Puglia, Valeria ha una laurea magistrale in lettere classiche, mentre Mariluna ha una laurea in filosofia ed un dottorato alla Sorbona di Parigi. Attualmente ha ottenuto un incarico a tempo indeterminato come insegnante in ...