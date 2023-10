Lazzari | Promuovere il benessere psicologico cominciando dalla scuola

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 ottobre 2023) «È responsabilità comunepolitiche di prevenzione, presa in carico precoce, inclusione e sostegno, fornendo ai ragazzi gli strumenti per crescere in salute. E alle loro famiglie il giusto supporto. Godere di buona salute mentale è condizione fondamentale per esercitare i diritti fondamentali della persona. Voglio ringraziare pubblicamente il capo dello Stato Sergio Mattarella per le sue recenti affermazioni». Esordisce così il presidente dell'Ordine degli psicologi Davidnella sua intervista al Tempo. «Sono completamente d'accordo con la strategia, indicata dall'inquilino del Quirinale, che va fatta sia nelle scuole, sia nei servizi sociali».Presidente David, «Equità sociale per i bisogni psicologici» era il tema dell'evento che avete organizzato ieri a Roma. In Italia esiste un problema di uniformità di ...