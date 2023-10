Lautaro Martinez OK con l’Argentina | vince con gol di un rivale Inter

Leggi su inter-news

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dinella nottata delle qualificazioni ai Mondiali del 2026. I campioni in carica superano per 1-0 il Paraguay, decide in avvio un ex. ALTRI TRE PUNTI – Al Monumental di Buenos Airessupera 1-0 il Paraguay e prosegue il suo inizio a punteggio pieno, tre vittorie iniziali su tre nelle qualificazioni ai Mondiali del 2026. La nazionale di Lionel Scaloni decide il discorso tre punti entro il 3?: angolo da sinistra di Rodrigo de Paul battuto sul secondo palo e Nicolas Otamendi (avverasrio dell’col Benfica in Champions League) si coordina per infilare la porta biancorossa. Poi tantissime occasioni pere compagni, già dal primo tempo quando proprio De Paul colpisce il ...