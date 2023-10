L’assedio di Gaza | perché per vincere Israele deve pensare ai civili

Leggi su nicolaporro

(Di venerdì 13 ottobre 2023)dicomincia. Non sappiamo come si svolgerà, ma possiamo provare ad immaginarcelo. Un assedio a due cerchi Dentro, l’esercito miliziano di Hamas: quello che ha mosso guerra ad, quello che ha commesso gli orrendi crimini di guerra di sabato e domenica, quello che oggi ne commette un altro tenendo prigionieri ostaggi. Nel primo cerchio attorno a, l’esercito israeliano e non v’è chi non veda come esso, in uno scontro militare diretto, sia destinato a prevalere. Nel secondo cerchio attorno a, gli Stati Uniti. Il presidente Joe Biden ha commesso tutti gli errori strategici possibili, ma come tattico pare più avvertito. Verso l’Iran ha rivolto la minaccia di rispondere, non solo in Libano, ma pure in Siria; ciò che ...