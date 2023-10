Landini | che imbarazzo | ecco il gruppo vacanze della Cgil negli Usa | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Per Joe Biden sono guai. Mentre continua a rivolgere l'attenzione alla crisi in Medio Oriente non ha probabilmente avuto il tempo di accorgersi che una ben più grave minaccia si sta per abbattere sugli Stati Uniti. Un drappello di cazzutissimi sindacalistiFiom, incuranti degli sforzi già profusi nella cruciale marcia per la Costituzione che sabato scorso ha assestato un colpo micidiale al governo delle destre, è pronto a scendere in campo al fianco dell'United Auto Worker per dare una svolta allo storico sciopero in atto da tre settimanestabilimenti americani di GM, Ford e Stellantis. Una mossa che potrebbe mettere in ginocchio le big trhee dell'auto e creare seri problemi alla Casa Bianca. La delegazione dei metalmeccaniciè composta da Michele De Palma, segretario generale ...