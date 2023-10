L’Accademia per Anmic | inaugurati gli appartamenti ad Azzano e consegnato il nuovo pulmino

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023)San Paolo. Tutto in una mattina, in perfetta sintesi di due stagioni solidali e altrettanti progetti pensati daldello Sport per la Solidarietà di Bergamo in favore di, Associazione Nazionale Mutilati Invalidi Civili. Appuntamento in via Villaggio Sereno 10 adSan Paolo, dove ha avuto luogo innanzitutto il taglio del nastro dei rinnovatidel “Condominio Sorriso”, pensati per ospitare persone con disabilità che, in un’ottica di turismo accessibile, avranno la precedenza nell’occupazione degli stessi. Spazi ovviamente sono attrezzati con tutti comfort del caso per accogliere persone con disabilità, motoria e non: un rinnovamento del valore di 30.000 euro che era stato uno degli impegni chesi era presa per la stagione solidale ...