La tragica storia del cosplayer e tiktoker “Inquisitor”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Questa è ladi una tragedia che si è consumata, in tutte le sue fasi, all’interno dell’ecosistema di TikTok. A pagare il prezzo più caro è stato un 23enne di Bologna, grande appassionato del videogioco “Call of Duty”. Di fronte alla telecamera del suo smartphone e del suo pc, era solito apparire alla community che lo seguiva indossando una “skin”: quella di Ghost, uno dei soldati – con una maschera a mo’ di teschio – protagonisti di quel gioco di guerra. Lo seguivano in tanti, fino a qualche giorno fa quando – in diretta sul social amato dalla Gen Z – ha trasmesso la sua morte. Si faceva chiamare con il suo nickname eraGhost e il tragico epilogo di questa vicenda sottolinea come la rete sia molto pericolosa. LEGGI ANCHE > Ladel profilo TikTok per “denunciare” le borseggiatrici di Venezia Piccola premessa ...