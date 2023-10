La tradizione mariana tra storie e arte | dalla Vergine dell’Assunta alla Madonna nera

Leggi su fremondoweb

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’anno prossimo, come da, ritornano dopo sette anni i riti penitenziali in onore dellaveta sotto il titolo di “”. Laguardiese, madre di Gesù, personificata in una statua lignea che la leggenda popolare vuole dissotterrata … Continua L'articolo proviene da Fremondoweb.