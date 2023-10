La Swiss School Of Management inaugura il suo terzo polo a Milano

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La Scuola si inserisce in un network di successo di businessgià composto da 22 sedi nel mondoOf, la businessd’eccellenza fondata a Bellinzona (Svizzera) nel 1982, è arrivata in Italia vent’anni fa con la prima sede a Roma, poi approdata a Brescia e raggiunge oggi l’ambita capitale dell’economia europea:. Obiettivo, formare i Business Manager del futuro con un approccio completamente internazionale. La Scuola si inserisce in un network di successo di businessgià composto da 22 sedi nel mondo, tra cui, Vietnam, Nepal, Corea del Sud, Malesia, Singapore, Egitto, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Italia e propone un’offerta interamente in lingua inglese, elemento essenziale per offrire al mercato degli imprenditori ...