La storia avrà presto un’altra regina Elisabetta | ecco chi è

Leggi su velvetmag

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il futuro delle monarchie europee è già scritto e in un caso vedrà salire al trono una nuova. Parliamo della principessa erede al trono del Belgio, nata il 25 ottobre 2001 come la prima di quattro figli dall’allora duca e duchessa di Brabante. Come accade per molti primogeniti, è stata lei a plasmare il percorso educativo del resto dei suoi fratelli: tutti e quattro hanno frequentato più o meno le stesse scuole, almeno fino ai primi anni delle superiori. Con il passare degli anni la principessadel Belgio è diventata un punto di riferimento per altri futuri sovrani d’Europa. Soprattutto per quanto riguarda la preparazione e la “gavetta” da futura, infatti, sembra aver influenzato la decisione di altre principesse. In particolare, sembra che la principessa Leonor di Spagna abbia ...