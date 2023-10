La stagione dell’Isola | nel romanzo di Daniela Frisone il viaggio nell’anima di un Sud indefinito | tra leggende e misteri

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Arriva in questi giorni nelle librerie Ladi(Edizioni Tipheret, Acireale, pp. 96), un brevedi formazione di una coscienza già adulta che ricerca, attraverso uninteriore, le radici per evolversi e cambiare.Il libro è ambientato all’inizio di questo millennio in un’isola di un Sud. Qui tutti si conoscono e la vita scorre lenta, secondo il volgere delle stagioni e delle generazioni. In questo microcosmo, Cristina Francese, una giornalista squattrinata che arrotonda aiutando un’amica a portare avanti l’unica libreria, decide di scavare nel fondo di una storia perduta: la scomparsa di due anziani coniugi avvenuta quindici anni prima. Quando Cristina riesuma l’inchiesta sulla ...