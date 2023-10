La spinta dei fondi del Pnrr per la smart mobility

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La tre giorni sul lago di Como, “ComoLake2023 – Next Generation Innovations”, la Cernobbio digitale, è stata un successo ed ha visto alternarsi molte voci del governo e delle istituzioni e delle imprese del settore. Moltissimi gli spunti e le suggestioni raccolte, in cui non sono mancate anche le criticità, oltre che le idee per lo sviluppo, che comporta l’innovazione tecnologica. Come evidenziato dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni, l’IA sarà tra le priorità del G7 a guida italiana e come anche sottolineato dal sottosegretario all’Innovazione Alessio Butti, in una intervista a Milano Finanza, il governo ha “lanciato la sfida per colmare un grande vuoto di visione, di consapevolezza e di crescita del sistema Paese. Siamo ancora agli inizi, ma ci sono le condizioni per avviare con tutti gli stakeholder, pubblici e privati, una grande fase di aggregazione di idee sulle strategie ...