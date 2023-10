La sinistra difende gli amici | Lega all' assalto sulle scommesse nel calcio

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La bomba dellenelè deflagrata. La Procura di Torino indaga e Fabrizio Corona continua a tirare in ballo nuovi nomi dei calciatori che sarebbero coinvolti: è l'ennesimo scandalo che travolge ilitaliano. Un terremoto che innesca la dura presa di posizione delladi Matteo Salvini. Sono i parlamentari Roberto Marti e Rossano Sasso a certificare la linea del partito. "'Il re è nudo'", si legge in una nota del Carroccio, "l'ennesimo scandalo che travolge ilitaliano innesca la dura presa di posizione delladi Matteo Salvini. Sono i parlamentari Roberto Marti e Rossano Sasso a certificare la linea del partito ricordando come l'ennesimo problema che scuote ilitaliano (il caso) arrivi dopo ...

Tenendosi per mano, hanno svelato che acome a destra c'è un popolo trasversale che è, a differenza loro, filo - palestinese di Alessio Mannino C he Fabio Fazio non fosse un cuor di leone, ...

Dl Caivano: Lisei (Fdi), 'sinistra difende spacciatori' La Gazzetta del Mezzogiorno

Scommesse, Lega all'assalto dei vertici del calcio: la sinistra difende gli amici Il Tempo

A sinistra - concludono i parlamentari della Lega, usciti a raffica nelle ultime ore - vogliono tacere per difendere qualche amico, il partito di Salvini vuole tutelare lo sport e milioni di ...Patrick Zaki torna sulle polemiche per il suoi interventi su Israele e la Palestina con una lunga lettera su Repubblica in risposta a un articolo ...