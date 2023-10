La Russia critica Provedel | “Ha rifiutato la convocazione” Il procuratore | “Ha solo la cittadinanza italiana”

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il gol segnato in Champions League contro l’Atletico Madrid ha dato grande visibilità a Ivan, portiere della Lazio, al punto che addirittura laha provato a convocarlo in Nazionale. “Ho chiesto alla Federcalcio di mettermi in contatto con lui, ma ha detto che non voleva parlare con nessuno dalla. Lo stavo cercando perché volevamo convocarlo: stiamo seguendo i suoi progressi, sappiamo che ha anche segnato un gol” ha spiegato Vitaly Kafanov, allenatore dei portieri della Nazionale russa, a Sport Express. In realtà però le cose non stanno così perchénon può essere convocato da una nazionale diversa dall’Italia. Pur avendo origini russe da parte della famiglia materna, il portiere ha infatti esclusivamente la. Lo ha spiegato il suo ...

...non si vuole in alcun modo difendere azioni terribili e disumane come quelle commesse dalla... pertanto, ben vengano persone che hanno cultura e capacità(penso ai nomi citati in ...

Provedel, la Russia lo critica per il 'no' alla Nazionale ma l'agente chiarisce: "Non ha la cittadinanza" Fantacalcio ®

La Russia critica Report Raitre: "Vergognoso" - tendenzediviaggio Tendenzediviaggio

"Radere al suolo Gaza provoca effetti simili ma in modo apparentemente meno feroce, dato che non vedremo mai chi giace sotto quelle macerie..." ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Ucraina Russia, le news. Putin è in Kirghizistan. Tre morti a Belgorod LIVE ...