La Promessa | anticipazioni 16 ottobre | Alonso e Cruz ingannano Lorenzo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 13 ottobre 2023) La16: nella puntata di lunedì si riparlerà dell’eredità del barone. I protagonisti saranno i proprietari della tenuta e. La16: il marito di Eugenia avanza una pretesa, ma a i cognati…continua ad esigere l’apertura del testamento di Juan, per poter avere una parte dell’eredità (andrebbe alla moglie, ma dovrebbe gestirla lui, vista che lei è in un sanatorio per malati mentali). Tuttaviafanno di tutto per rimandare il grande evento: cosa in particolare? In ogni caso i loro sotterfugi non dureranno a lungo. Cosa succederà? In questa puntata rivedremo anche Curro, dopo la scoperta che il Conte de la Mata non è il suo vero ...