La Prada di Drag Race Italia | la maison di moda può denunciarla? Le sue parole e il caso analogo dei Gucci

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Nel cast della terza edizione di(la prima puntata è già disponibile su Paramount+) c’è anche La, una queen milanese di venticinque anni. Nel video di presentazione durante il meet the queens la protagonista parla fin da subito del suo nome d’arte che condivide col noto marchio di. “Non sono conosciuta per molto” – ha dichiarato – “Se non per il mio nome, appunto, perché lo condivido con un noto marchio di. E infatti la cosa negativa è che se mi cerchi su internet non mi trovi, devi aspettarmi nella diciassettesima pagina“. A specificare la natura del suo nome è stata proprio la diretta interessata nel corso della prima puntata di. “Ta-da! Mi chiamo Lain arte ...