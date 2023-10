La nazionale arriva a Bari mentre monta il caso scommesse | l’incontro notturno tra Fabrizio Corona e la sua fonte Under 21 | Nasti dà un pugno a Ruggeri e viene allontanato dal ritiro

Leggi su noinotizie

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Iniziamo dall’21: l’attaccante Marco(che è in forza al) ha dato unal suo compagno diMatteo. Il commissario tecnico Carmine Nunziata lo hadaldella. L’arrivo anel tardo pomeriggio. La conferenza stampa di Gravina (presente anche Emiliano). La vigilia di Italia-Malta, a, è questa. Sono però i giorni delche coinvolge anche alcuni giocatori, anche nel giro della. Ai calciatoricontestato di avere scommesso in piattaforme clandestine e scommettendo, oltretutto, sul calcio. Secondo varie indiscrezioni nuovi nomi sono in ...