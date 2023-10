La nazionale arriva a Bari mentre monta il caso scommesse | l’incontro notturno tra Fabrizio Corona e la sua fonte Calcio ed inchiesta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) L’arrivo anel tardo pomeriggio. La conferenza stampa di Gravina (presente anche Emiliano). La vigilia di Italia-Malta, a, è questa. Sono però i giorni delche coinvolge anche alcuni giocatori, anche nel giro della. Di seguito il comunicato: Il magazine MOW (mowmag.com) pubblica in esclusiva il reportage delcon ladello scandaloche sta agitando il mondo delitaliano. Quando è stata scoperta la notizia sullee le forti somme di denaro? Chi c’è dietro al giro di soldi e quali altre notizie stanno per uscire sugli organi di Stampa? Lo svela il giornalista Moreno Pisto, direttore della testata giornalistica MOW ...

Dall'Amministrazione finanziarial' allarme su una nuova campagna di phishing in atto : comunicazioni ingannevoli sono in ... firma "Ufficio accertamenti, DirezioneAgenzia delle ...

Zaniolo e Tonali via dall’Italia, il caso scommesse arriva a Coverciano Tuttosport

Zaniolo e Tonali via da Coverciano, arriva la polizia al raduno della ... Open

Si alza il sipario sulla terza domenica della XXXIX edizione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco Pregiato di ... “Organizzazione perfetta, addetti precisi, gentili e puntuali, sin dall’arrivo in ...In Italia oltre 37mila donne vivono con carcinoma della mammella metastatico. Si tratta della forma più grave ed insidiosa della neoplasia. Mentre aumentano le prospettive per le pazienti è però neces ...