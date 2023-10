“La montagna in posa” | a Leffe mostra fotografica del Cai

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 13 ottobre 2023). Prende il via domenica 15 ottobre alle 16 ala ventiseiesima edizione della“Lain” organizzata dalla sottosezione “Walter Bertocchi” del CAI di. Nella sede sociale di Piazza Unità d’Italia (la nuova piazza alle spalle del monumento ai Caduti) saranno esposte le opere presentate nelle ultime settimane dai soci CAI. Unico requisito che le immagini abbiano lacome protagonista: ammessa la presenza di persone, ma non riconoscibili in volto. Una giuria di esperti e professionisti stilerà una classifica di merito, ma anche il pubblico potrà votare le foto più belle nei giorni di esposizione. Lasarà aperta sino a domenica 29 ottobre, quando alle 16 ci sarà la cerimonia di ...