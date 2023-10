La Giornata della Rabbia I rischi in Israele e non solo del rigurgito jihadista

Leggi su formiche

(Di venerdì 13 ottobre 2023) “”, definizione programmatica. È questo il nome dato allainvocata a gran voce da Hamas per chiedere il sostegno del mondo arabo e musulmano contro le “forze di occupazione”, come vengono definiti gli israeliani, a quasi una settimana dal mostruoso attacco terroristico che ha cambiato definitivamente gli equilibri in. Alla chiamata a cui in tanti hanno risposto, affollandosi nelle strade e nelle piazzeWest Bank e di altre località, come in Giordania. Ma laevocata da Hamas si sta manifestando anche all’infuori dei confiniTerra Santa e del Medio Oriente, e segue episodi di emulazione tipici del contagio. Come ad esempio a Pechino, dove un membro dell’Ambasciata di ...