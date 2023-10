La fine della sicurezza tecnologica e psicologica di Israele

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Sono passati cinque giorni da quando Hamas ha lanciato un attacco a sorpresa nel sud diriuscendo per la prima volta ad attaccare in profondità il territorio israeliano, compiendo crimini raccapriccianti che superano la comprensione umana. Perquesto è il più grande shock dalla guerra dello Yom Kippur nel 1973, anche se l’esistenza dello stato ebraico non è stata messa a rischio. Tuttavia, a differenzaguerra lanciata cinquant’anni fa da una vasta coalizione di paesi arabi, stavolta la stragrande maggioranza dei morti israeliani sono civili, non soldati caduti in combattimento. La smisurata quantità di vittime civili – e il modo in cui sono stati uccisi – rende l’attacco del 7 ottobre 2023 molto più graveguerra di allora, poiché ha rivelato un livello di vulnerabilità che gli israeliani ...