La Ferrari chiede una soluzione dopo l’ultimo fiasco dei limiti in pista

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Il team principal della, Fred Vasseur, ritiene che l’ultima polemica suidi, che ha contribuito a oscurare il fine settimana del Gran Premio del Qatar, non sia “all’altezza del campionato” e debba essere risolta. Il ritorno del Qatar nel calendario della F1un anno di pausa, durante il quale ha ospitato la Coppa del Mondo, è stato costellato di problemi, non solo per il caldo e l’umidità che hanno causato problemi di salute ai piloti, ma anche per i pneumatici Pirelli, incapaci di resistere ai cordoli aggressivi del Lusail International Circuit. Inoltre, la spinosa questione deidellaha fatto nuovamente capolino, con 51 giri cancellati durante il gran premio e con i piloti che hanno collezionato penalità per aver superato i ...