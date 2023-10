‘La Dernière Chanson Due Vite’ | il testo ufficiale del nuovo singolo di Marco Mengoni

Leggi su funweek

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Manca sempre meno alla Partenza per il tour in Europa diche, per riscaldare il pubblico internazionale, pubblica La(Due Vite) (Epic Records Italy / Sony Music Italy). A firmare la versione francese del brano multiplatino che ha portato l’artista per la seconda volta sul palco eurovisivo sono lo stessoinsieme a Doriand, E. D’Erme e M. Venturini con produzione di E.D.D. e Davide Simonetta. Foto KikapressIl brano à l’unione non solo di due lingue e ma anche di due culture: rimangono infatti in italiano alcune delle frasi più conosciute del, che già l’Europa aveva imparato a cantare ai tempi di Eurovision. Ancora una volta, la musica didiventa protagonista anche oltre confine raggiungendo ...