La cura Canali

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Continua Fairplay, la nostra serie dedicata a chi fa impresa coi valori giusti. Stefanoè un fiume in piena quando parla di CAre, il nuovo progetto dello storico marchio di abbigliamento maschile, che già nel nome racchiude un po’ l’essenza e la filosofia alle quali il brand ci ha abituato in quasi novant’anni di storia (è stato fondato a Triuggio nel 1934, ndr). «CAre è la somma di una serie di cose che facciamo da sempre, alcune confluite nella nostra Fondazione Onlus, e che sono estremamente coerenti con tutto quello cheè sempre stato», racconta in collegamento via Teams il Ceo dell’azienda. «Ci piaceva l’idea di un contenitore che riassumesse il nostro approccio nei confronti della sostenibilità, del pianeta, delle persone». Un imperativo che si traduce sul fronte People in un rigido codice etico a tutela ...