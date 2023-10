L De Laurentiis | 'Mercato arabo? Ben venga | aumenta la passione'

Commenta per primo 'L'Arabia Ci vedo voglia di calcio e passione: ben venga questa contaminazione - ha detto il presidente del Bari Luigi De- , dal mio punto di vista, anche perché aumenta il bacino di appassionati del pallone'.

Napoli, tramonta l'ipotesi Conte. De Laurentiis si trasferirà a Castel Volturno, allenerà con Garcia TUTTO mercato WEB

Napoli, contatti De Laurentiis-Conte | Mercato | Calciomercato.com Calciomercato.com

Eljif Elmas, jolly del Napoli, non sta avendo finora un gran feeling con l'allenatore azzurro, Rudi Garcia, e occhio al suo futuro ...L'edizione odierna de La Repubblica suggerisce un possibile futuro per il Napoli di Rudi Garcia. Dopo il fallimento dell'idea di Antonio Conte come allenatore, Aurelio De Laurentiis ha ...