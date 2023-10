Kim Rossi Stuart a Rtl 102 5 | I personaggi che interpreti ti condizionano in qualche modo

Leggi su panorama

(Di venerdì 13 ottobre 2023) "Everybody Loves Diamonds" è la nuova serie ispirata alla storia vera del colpo al Diamond Center. Kimè il protagonista ed è lui stesso a raccontare tutti i dettagli in radiovisione su RTL 102.5 con Federica Gentil e Angelo Baiguini. Disponibile dal 13 ottobre su Prime Video, “Everybody Loves Diamonds”, è la nuova serie in 8 episodi prodotta da Wildside (società del gruppo Fremantle) con Kim, Anna Foglietta, Gian Marco Tognazzi, Carlotta Antonelli e Leonardo Lidi e la regia di Gianluca Maria Tavarelli. Scritta da Michele Astori, Stefano Bises, Giulio Carrieri E Bernardo Pellegrini, la serie segue Leonardo Notarbartolo e la sua improbabile banda di ladri mentre tentano di mettere a segno la rapina del secolo. Mesi di preparazione, intrighi e sospetti reciproci, alternati a momenti esilaranti, ...