Kia | parte l’offensiva green In rampa di lancio tre nuovi modelli elettrici

(Di venerdì 13 ottobre 2023) Kia ha ufficializzato l’“assalto” al mercato globale con trea zero emissioni dal prezzo accessibile per, informa una nota, “per accelerare la diffusione dei veicoli”. Le auto sono state anticipate in Corea del Sud nel corso del primo EV Day del costruttore asiatico, destinato a diventare un appuntamento fisso. Si tratta dei concept EV3 e EV4 e della versione di serie della EV5, che si aggiungono all’esistente crossover EV6 e al debuttante grande Suv EV9. I prezzi dei tresono compresi fra 35.000 e 50.000 dollari, anche se il cambio – 33.200 e 47.500 euro – è puramente indicativo perché la competitività dipenderà anche dal tipo di incentivi e dal trattamento fiscale di cui beneficeranno. La EV5 è un suv “disegnato e progettato per soddisfare i desideri e le ...